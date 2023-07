Diocesi: Savona-Noli, lunedì lo spettacolo “Non debemus, non volumus, non possumus” per celebrare Pio VII

Con lo spettacolo “Non debemus, non volumus, non possumus”, in programma nella serata del 24 luglio, la diocesi di Savona-Noli ricorderà il 200° anniversario della morte di Papa Pio VII che si spense a Roma il 20 agosto 1823 all’età di 81 anni a seguito dei postumi di una caduta.

“Pio VII – ha sottolineato il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino – fu molto importante per Savona”. “L’opera teatrale – ha aggiunto – farà risaltare la sua modernità e il suo rapporto con la città. Ci tengo molto perché è stata preparata appositamente per la nostra diocesi da una compagnia molto valida e che ha già prodotto testi molto significativi. Spero davvero che tante persone vorranno partecipare”.

Lunedì, dalle 21.30 nel piazzale del Maschio del Priamàr, andrà in scena l’opera prodotta da Teatro Madness per la regia di Daniela Balestra, coautrice della sceneggiatura, tratta da fonti storiche, insieme a Maria Rosa Varaldo, e patrocinata dagli Uffici diocesani per i Beni culturali ecclesiastici e per la Pastorale del Tempo libero e dal Complesso museale della Cattedrale. Bruno Moggia interpreterà Pio VII e insieme a lui sul palco ci saranno le figuranti di A-Storia, le danzatrici dell’Accademia dello Spettacolo, diretta da Joelle Heidl Baricalla, e le voci dell’Associazione Artincanto, diretta da Eliana Zunino. Per la parte canora è prevista la partecipazione della Cantoria “San Nicolò” di Albisola Superiore, diretta dal maestro Antonio Delfino. Nella scena di movimento del popolo saranno coinvolte comparse scelte fra i cittadini che ieri spontaneamente hanno partecipato alla prova serale.

L’ingresso allo spettacolo sarà ad offerta libera e il ricavato devoluto alla Caritas diocesana.