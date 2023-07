Diocesi: Lodi, con la messa presieduta domani da mons. Malvestiti a San Gualtero si apre l’anno giubilare

Con la celebrazione eucaristica che domani, domenica 23 luglio, il vescovo Maurizio Malvestiti presiederà alle 10.30 la parrocchia San Gualtero in Lodi e la diocesi aprono solennemente l’anno giubilare per l’ottavo centenario della morte del santo, avvenuta nel 1224.

“Si potrà ottenere l’indulgenza plenaria alla condizioni consuete, quindi recitando il Credo, il Padre nostro e una preghiera secondo le intenzioni del Papa, accostandosi ai sacramenti della Confessione e della Comunione”, ricorda il quotidiano “Il Cittadino” presentando l’iniziativa. Per l’occasione, la parrocchia ha dato alle stampe la pubblicazione “San Gualtero da Lodi”, curato da Vittorio Sozzi. “La ricerca – viene spiegato – comprende documenti di archivio e anche gli interventi dello studioso di letteratura latina medievale, monsignor Giuseppe Cremascoli, e del direttore dell’Ufficio diocesano di arte sacra, don Luca Anelli”.

Lungo tutto l’anno giubilare dedicato a San Gualtero, ogni terza domenica del mese nella chiesa parrocchiale sarà celebrata alle 16.30 la messa d’intercessione con la benedizione eucaristica: le parrocchie possono far richiesta di celebrare questa messa al termine di un pellegrinaggio.

Con la fine dell’estate, poi, sono in programma diversi appuntamenti: domenica 22 ottobre, per esempio, alle 10.30, la celebrazione giubilare diocesana con l’indulgenza plenaria sarà presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve e già presidente della Cei.