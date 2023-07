Nicaragua: tra i conti bloccati da Ortega anche il fondo creato dall’episcopato che eroga la pensione ai sacerdoti anziani

La dittatura del presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha bloccato i conti del Fondo nazionale per l’assicurazione dei sacerdoti, impedendo ai sacerdoti di età superiore ai 65 anni che si trovano in quiescenza di ricevere la pensione. Lo ha denunciato ieri il giornale indipendente “La Prensa”, citando come fonte l’avvocata e ricercatrice Martha Patricia Molina. “Hanno disattivato il fondo in modo tale che i sacerdoti più anziani non possano riscuotere le loro pensioni, e questa è una delle condizioni più drammatiche della situazione attuale”, ha detto Molina. Il Fondo nazionale per l’assicurazione dei sacerdoti è un’istituzione creata più di 20 anni fa dalla Conferenza episcopale del Nicaragua. Ogni sacerdote di età superiore ai 75 anni riceve 300 dollari mensili e 150 dollari per quelli di età superiore ai 65 anni. Il fondo pensionistico dei sacerdoti è danneggiato dal blocco dei conti bancari delle diverse diocesi del Paese da parte della dittatura, dopo che il 27 maggio la polizia di Ortega ha accusato diverse diocesi di riciclaggio di denaro senza prove.