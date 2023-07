Vacanze: mons. Rega (San Marco Argentano-Scalea) ai turisti, “diventino occasione di riposo, di ristoro fisico e spirituale”

“Benvenuto tra noi! Ti raggiunga il cordiale saluto di benvenuto, mio personale e dell’intera comunità ecclesiale diocesana, in questa terra stupenda e benedetta da Dio”. Così il vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Stefano Rega, si rivolge ai turisti che in questi giorni stanno arrivando nel territorio della sua diocesi ricordando “il mare, spazioso e vasto, il verde dei monti, la varietà e unicità dei panorami, la luminosità dei cieli stellati, l’aria fresca e pulita, la ricchezza della cultura e della storia e la bontà gastronomica della cucina mediterranea”. Anche se “non possiamo cancellare i problemi che ci siamo lasciati alle spalle, nondimeno questi giorni – scrive il presule – diventino un’occasione di riposo, di ristoro fisico e spirituale, di rinnovato slancio per gli impegni e le sfide future”. Le parrocchie sono a disposizione per “assicurare le occasioni necessarie di ricarica spirituale nell’incontro con il Signore, con la sua parola e i sacramenti”.