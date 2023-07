Gmg Lisbona: Festival della Gioventù, oltre 500 eventi in programma e 2.500 artisti

La Fondazione della Gmg di Lisbona ha presentato ieri il programma del Festival della Gioventù che sarà ricco di oltre 500 eventi culturali, religiosi e sportivi, organizzati dagli stessi pellegrini della Gmg. Performance musicali, spettacoli di danza e teatro, conferenze e incontri, “i giovani – spiegano dalla Fondazione – potranno essere partecipi di un’esperienza di gioia e universalità della fede, testimoniando la vivacità della Chiesa cattolica e la trasmissione della fede attraverso l’universalità del linguaggio artistico”. In tutta la città di Lisbona, e anche nei comuni di Loures, Almada, Amadora, Cascais, Oeiras e Torres Vedras, saranno a disposizione palcoscenici e spazi vari per i 2.500 artisti iscritti al programma. Secondo Cláudia Lourenço, coordinatrice del Festival della Gioventù, “l’evento sarà un momento molto bello all’interno della Giornata. Vogliamo che il Festival prolunghi l’atmosfera della Giornata mondiale della gioventù, un’atmosfera di gioia, di festa, di condivisione. Sarà un’occasione per vedere questa fede di una Chiesa viva e giovane”, ha aggiunto. Durante la presentazione sono stati evidenziati alcuni momenti del Festival: presentazione della Giovane orchestra portoghese e della Generazione di Orchestre giovanili; mostra sulla vita di Madre Teresa di Calcutta; mostra Vita Prima, sulla vita di sant’Antonio; concerto di Mozart On, eseguito dai giovani detenuti del carcere di Leiria; presentazione de “Il cinema secondo Francesco”, presso la Cinemateca e la venerazione delle reliquie dei santi e dei patroni della Gmg nelle chiese della città.