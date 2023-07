Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi celebrerà la messa nel 70° anniversario del monastero delle Carmelitane

Domani, domenica 23 luglio, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà alle 18.30 nel monastero della Carmelitane Scalze (via Siepelunga, 51) una celebrazione eucaristica nel 70° anniversario della presenza delle suore nell’attuale Carmelo.

“La nostra comunità monastica – affermano le Carmelitane Scalze di Bologna – è presente in città fin dal 1619 e solo dal 1953 in questa nuova sede. La nostra silenziosa presenza orante non si è mai interrotta anche se a motivo di varie traversie altre due volte siamo state costrette ad “uscire” forzatamente dalla clausura: nel 1816 e nel 1870. Oggi facciamo memoria per quanto qui si è vissuto e, come si farebbe sfogliando un album di famiglia, rammentiamo il vissuto di questi anni e le persone che hanno contribuito alla vita della comunità sul piano spirituale e materiale”.

In mattinata, alle 9, il porporato, presiederà la celebrazione eucaristica al pensionato “San Rocco” di Camugnano (via Marconi, 34) mentre alle 11 celebrerà la messa al Villaggio senza barriere “Pastor Angelicus” di Tolé (via Bortolani, 1642).