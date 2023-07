Diocesi: Imperia, stasera “Il teatro dei cartelami” al santuario di Santa Croce in Monte Calvario

È in programma nella serata di oggi, sabato 22 luglio, al santuario di Santa Croce in Monte Calvario, ad Imperia, la proiezione de “Il teatro dei cartelami”, docufilm di Franco Boggero, storico dell’arte, e Marco Kuveiller, regista, dedicato ai teatri effimeri della Settimana Santa. Il docufilm è l’episodio pilota della serie televisiva intitolata “Recondita Mirabilia”.

L’evento – viene spiegato in una nota – si svolge grazie alla collaborazione tra Formae Lucis e l’Associazione “Musica al Monte” e vedrà presenti gli stessi Boggero e Kuveiller ma anche lo storico dell’arte Alfonso Sista, che curò insieme a Boggero la mostra sui cartelami esposta a Palazzo Ducale di Genova nel 2013. Il docufilm, di quasi un’ora, racconta un viaggio approfondito alla scoperta dei cartelami rinvenuti in seguito a una lunga stagione di ricerca nel Ponente ligure, restaurati e “riconsegnati” alle loro comunità dal 2012-13 alla fine del 2022. “Un’occasione – prosegue la nota – per esplorare il mondo degli apparati effimeri con un racconto frutto di un lungo lavoro che porterà gli spettatori tra le province di Imperia e Savona”.