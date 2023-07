Gmg Lisbona: in arrivo anche 34 partecipanti dal Giappone

Un gruppo di 34 giovani è in viaggio dal Giappone verso Lisbona per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù. Si tratta, spiega il sito ufficiale della Gmg, di giovani che hanno seguito, durante l’anno, diverse attività in preparazione dell’evento. Ora sono attesi da un fine settimana impegnativo: camminare per 10 chilometri, con lo zaino in spalla e dormendo nei sacchi a pelo. L’obiettivo è abituarsi a vivere l’esperienza della Gmg poiché “nel loro Paese è molto raro partecipare a questo genere di eventi dormendo nel sacco a pelo”. Paula Reis Gomes è una laica consacrata portoghese, dell’Associazione missionaria delle Serve del Vangelo della Misericordia di Dio, insegnante di portoghese a Tokyo, e accompagnerà il gruppo di pellegrini giapponesi a Lisbona. La laica portoghese ha anche detto che i giovani sono molto impegnati nella raccolta di fondi per coprire i costi del viaggio. Una delle altre iniziative promosse da Paula sono gli “incontri preparatori”, in cui hanno insegnato alcune espressioni portoghesi, l’inno ufficiale della Gmg e in cui hanno approfondito temi cattolici.