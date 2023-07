A Sua Immagine: nella puntata di oggi alla scoperta di Parma. Domani trasmissione dedicata ai nonni

I bizantini la chiamarono crisopoli, città d’oro, così come d’oro sono le facce dei suoi palazzi. Città d’arte dalle atmosfere raffinate, città creativa per la gastronomia, tempio del teatro e della musica. Luogo di grande spiritualità. “A Sua Immagine” nella puntata di oggi è nel cuore dell’Emilia: Parma. Nel suo percorso, Lorena Bianchetti accompagna alla scoperta del duomo, impreziosito dalla cupola dipinta da Correggio, il primo caso nella storia dell’arte in cui un artista riesce ad annullare l’aspetto architettonico, spalancando virtualmente verso i cieli. Il cammino prosegue nel battistero e nella basilica della Steccata, per raccontare la speciale devozione che hanno i parmigiani per Maria. Poi, una tappa al Teatro Regio, cuore pulsante della lirica italiana e mondiale, per scoprire la passione che hanno gli abitanti di Parma per la musica e Giuseppe Verdi. Previsto anche un focus su una donna che ha lasciato una forte impronta alla città, Maria Luigia d’Asburgo.

Alla scoperta di un interessante percorso di Musei del cibo e il legame con l’antica storia delle abbazie Benedettine. A chiudere il racconto della città lo storico Palio che si tiene a Parma ogni anno. L’inviato Paolo Balduzzi racconta, invece, il Teatro Farnese e il Complesso Monumentale della Pilotta.

Ultima puntata de “Le Ragioni della Speranza”, con suor Agnese Rondi, che per questa puntata torna a casa, a Torino, alla Piccola Casa della Divina Provvidenza, fondata da San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Debora racconta la sua storia di volontaria in una delle Rsa del Cottolengo, al servizio di ospiti anziani e persone disabili. Simone ci parla della Giuco, una squadra nata, per includere ragazzi con disabilità e gareggiare contro squadre di ragazzi normodotati. Ester e Francesco, invece, spiegano come funziona il Social Housing del Cottolengo che accoglie famiglie, italiane e straniere, in emergenza abitativa e studenti fuori sede per un periodo temporaneo, accompagnandoli verso l’autonomia.

La puntata di domenica è dedicata ai nonni. In occasione della Giornata a loro dedicata, voluta da Papa Francesco, il programma avrà uno svolgimento diverso, con apertura alle 9.40, cui seguirà il collegamento con la basilica di San Pietro per la messa di Papa Francesco, per poi proseguire da studio fino alle 12.20 circa, con il tradizionale appuntamento con l’Angelus a mezzogiorno.

Ospiti di Lorena Bianchetti saranno “il nonno d’Italia” (come lo definì Papa Francesco) Lino Banfi, un altro nonno doc come Bruno Pizzul, (decano dei telecronisti Rai) in collegamento dal suo Friuli, e il direttore dell’Ufficio Famiglia della Cei, padre Marco Vianelli.

Nel corso del programma lo scrittore Luigino Bruni parlerà dei nonni della Bibbia, si scoprirà l’iniziativa “Adotta un nonno” lanciata dalla diocesi di Bologna insieme ad Acli, si conoscerà nonna Imelda, che col supporto dei suoi nipoti ha ottenuto il diploma di maturità a 92 anni, e sarà visitata un’azienda vinicola dell’avellinese dove l’eredità, i valori, e la passione di un nonno sono passati al nipote. Ma naturalmente non mancheranno anche gli spunti di Papa Francesco, che al tema degli anziani e del rapporto fra nonni e nipoti si è soffermato più volte.

Alle 12, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.