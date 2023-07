Gmg Lisbona: Cosenza-Bisignano, in 175 partiranno dall’arcidiocesi per la Giornata mondiale. Lunedì l’incontro con mons. Checchinato

Sono 175 i giovani dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano che partiranno alla volta di Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù. Quarantadue giovani hanno aderito alla proposta del Servizio di pastorale giovanile diocesano, che vedrà il gemellaggio con la diocesi di Bilbao (dal 27 luglio) e successivamente la partecipazione agli eventi portoghesi con Papa Francesco. Con loro partirà anche l’arcivescovo, mons. Giovanni Checchinato, che lunedì 24 luglio incontrerà in episcopio i partecipanti. Sono settanta invece i giovani del Cammino neocatecumenale che dalla diocesi raggiungeranno Lisbona. Quaranta invece i ragazzi che partecipano al percorso spirituale dei Padri Dehoniani dell’Università della Calabria. Per loro, prima di Lisbona, l’incontro a Porto con gli altri partecipanti italiani legati al carisma dehoniano. Infine, sono ventitré i giovani legati al percorso dei Missionari Oblati di Maria Immacolata in partenza. Prima tappa a Pozuelo di Alarcon, nella diocesi di Madrid, in Spagna, dove confluiranno tutti gli Oblati del mondo. Poi il trasferimento a Lisbona.