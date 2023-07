(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Mercoledì 26 luglio (ore 21) presso il monastero di San Magno, a Fondi, la diocesi di Gaeta darà il benvenuto al card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. All’interno del percorso Dabar 2023, il porporato affronterà il tema della fraternità per raccontare l’esperienza di Chiesa in dialogo per la costruzione della Pace e la bellezza di una Chiesa in cammino tra sogni e segni. Per partecipare occorre registrarsi su www.eventbrite.it.