Diocesi: Ac Ragusa, oggi incontro formativo per gli adulti con don De Toni

È in programma per oggi, sabato 22 luglio, a Ragusa, un momento di formazione estivo per il settore Adulti dell’Azione Cattolica diocesana. A guidare l’incontro, ospitato dalla mattina presso la chiesa della Nunziata, sarà don Fabrizio De Toni, assistente nazionale del settore Adulti di Ac e del Mlac (Movimento lavoratori di Ac). Il tema che verrà affrontato è “Ac laboratorio di speranza”. “Abbiamo tutti, in particolare noi credenti, la necessità di guardare al futuro con speranza, in una società che ci continua a trasmettere messaggi poco incoraggianti. Questo momento – si legge in una nota – potrà dare una spinta in più per costruire una Chiesa aperta al futuro con spirito sinodale”.