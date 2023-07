Perù: commissione vaticana coordinata dall’arcivescovo Scicluna e da mons. Bertomeu sarà a Lima per indagini sul Sodalizio di vita cristiana e sui casi di abusi

Su richiesta di Papa Francesco, una commissione vaticana coordinata dall’arcivescovo Charles Scicluna e da padre Jordi Bertomeu, che già altre volte hanno indagato su abusi sessuali commessi da membri della Chiesa cattolica (per esempio in Cile) arriverà in Perù la prossima settimana, per proseguire nell’indagine sul Sodalizio di vita cristiana, società di vita apostolica attiva in Perù dal 1971 (commissariata nel 2019), e sul suo fondatore, Luis Figari, già oggetto di misure restrittive una volta che erano emerse molteplici accuse a suo carico.

Secondo quanto scritto con certezza dagli organi di stampa peruviani, senza essere smentiti dalla Nunziatura in Perù, l’arcivescovo Scicluna e mons. Bertomeu inizieranno il loro lavoro martedì 25 luglio, parlando sia con le vittime che con la dirigenza e i vertici del Sodalizio.

Molto importanti, al fine di far emergere ciò che accadeva all’interno del Sodalizio, sono state le inchieste dei giornalista Paola Ugaz e Pedro Salinas, la prima dei quali è stata personalmente ricevuta, nel novembre scorso, da Papa Francesco.