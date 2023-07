Mediterraneo e Africa: domani a Roma la prima “Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni” promossa dal Governo

“Avviare un percorso internazionale per attuare misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mediterraneo allargato e l’Africa; affrontare le cause profonde dei flussi irregolari per sconfiggere l’attività criminale dei trafficanti di esseri umani; individuare soluzioni a tutela dell’ambiente cogliendo le sfide della diversificazione energetica e del cambiamento climatico”. Questi gli obiettivi al centro della prima “Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni” che si svolgerà domani, domenica 23 luglio, a Roma, presso il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, organizzata su iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Nell’occasione, spiegano da Palazzo Chigi, si riuniranno i leader di quasi tutti gli Stati della sponda Sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, gli Stati Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d’Africa, i vertici delle Istituzioni europee e delle Istituzioni finanziarie internazionali per affrontare le emergenze e lanciare una strategia di sviluppo condivisa. “Si tratta di un’iniziativa di politica estera – viene precisato in una nota – dove l’Italia esercita il suo ruolo centrale nel Mediterraneo allargato con il fine di dare avvio a un percorso pluriennale, con impegni concreti e verificabili da parte degli Stati partecipanti sui temi dello sviluppo e delle migrazioni”. “La Conferenza – viene sottolineato – mira a governare il fenomeno migratorio, contrastare il traffico di esseri umani e promuovere lo sviluppo economico secondo un nuovo modello di collaborazione fra Stati, attraverso la pianificazione e la realizzazione congiunta di iniziative e progetti in sei settori principali: agricoltura; energia; infrastrutture; educazione-formazione; sanità; acqua e igiene”.