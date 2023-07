Strage del Duomo di San Miniato: oggi ricorre il 79° anniversario. Cerimonia nel chiostro di San Domenico e messa in cattedrale

Ricorre oggi, sabato 22 luglio, il 79° anniversario della strage del Duomo di San Miniato, avvenuta il 22 luglio 1944, in cui persero la vita 55 persone. La cerimonia di commemorazione, organizzata dal Comune e dalla diocesi, si aprirà alle 9.30 nel chiostro dei Loggiati di San Domenico; alle 10, ora in cui avvenne il terribile scoppio dell’ordigno bellico, suoneranno le campane della chiesa e si darà lettura dei nomi delle vittime.

A seguire i saluti istituzionali delle autorità presenti – tra cui il presidente del Consiglio comunale, Vittorio Gasparri, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, il vescovo Giovanni Paccosi, il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli – e la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alle 55 vittime della strage. Alle 11.10 prenderà il via il corteo che consentirà ai partecipanti di raggiungere piazza del Duomo, dove verrà deposta una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime; alle 11.30, in cattedrale, mons. Paccosi presiederà la celebrazione eucaristica di suffragio.