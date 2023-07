Diocesi: Taranto, mons. Miniero nuovo arcivescovo. Mons. Satriano (vescovi Puglia), “fraterni auguri a lui, sincera gratitudine a mons. Santoro”

In occasione della nomina di mons. Ciro Miniero ad arcivescovo metropolita di Taranto, mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, a nome dei vescovi di Puglia porge “fraterni auguri al nuovo arcivescovo per il ministero pastorale affidatogli dal Santo Padre Francesco”. È quanto si legge in una nota diffusa poco fa, con la quale i vescovi pugliesi esprimono, inoltre, a mons. Filippo Santoro, da oggi, arcivescovo emerito, “sincera gratitudine per il servizio pastorale svolto in questi anni nell’arcidiocesi di Taranto e per il prezioso contributo alla Conferenza episcopale regionale”.