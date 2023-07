Rai Tre: “Sulla Via di Damasco”, nella puntata di domani la voglia di “curare il mondo” di Carlo Urbani, Chiara Castellani e Luca Attanasio

C’è un filo che unisce Carlo Urbani, Chiara Castellani e Luca Attanasio: la voglia di “curare il mondo”. In compagnia di Lucia Bellaspiga, inviata speciale di Avvenire, che con libri e articoli ha raccontato la storia di Carlo Urbani, a “Sulla Via di Damasco” Eva Crosetta presenta alcune eroiche testimonianze di chi lascia tutto per portare sanità, pace e giustizia alle estreme frontiere del mondo, là dove tutto sembra impossibile. Appuntamento su Rai Tre, domenica 23 luglio, alle 8.30, con la prima intervista a Tommaso Urbani, dedicata al coraggio, alla missione e all’estremo sacrificio del suo papà, Carlo Urbani, “medico missionario” che fermò la Sars, lasciando in eredità il protocollo anti-pandemico che ancora oggi continua a salvare vite umane. Non indietreggia davanti alla paura e al rischio di perdere la vita l’altra protagonista del programma di Vito Sidoti: Chiara Castellani, medico e chirurgo nella Repubblica democratica del Congo, che per una mina antiuomo ha perso un braccio. “La speranza – dice Castellani – è l’ultima candela che rimane sempre accesa anche quando tutto si spegne e rischi di cadere nella disperazione”. La regia del programma è di Alessandro Rosati.