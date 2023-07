Diocesi: Castellaneta, mons. Iannuzzi annuncia nuovi parroci e ordinazioni sacerdotali

Nuovi parroci e ordinazioni presbiterali: ad annunciarle in una lettera rivolta al clero ed ai fedeli della diocesi, è mons. Sabino Iannuzzi, vescovo di Castellaneta: “Esorto le comunità parrocchiali che vivono l’ingresso del nuovo Parroco a mostrarsi accoglienti, in uno spirito di fedeltà e obbedienza a Cristo Buon Pastore, che continua a guidare la sua Chiesa attraverso il vescovo e i suoi presbiteri”. Dal presule anche l’invito a “intensificare la preghiera” per i nuovi sacerdoti che saranno ordinati il 28 settembre, il 4 e il 20 ottobre. I nuovi parroci faranno il loro ingresso in parrocchia il 10, 17 e 24 settembre, a Massafra e Castellaneta.