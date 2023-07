Vita consacrata: Ordo Virginum, dal 24 al 27 agosto ad Enna l’incontro nazionale su “L’arte di comunicare con il cuore”

È in programma dal 24 al 27 agosto, ad Enna, l’incontro nazionale dell’Ordo virginum dedicato quest’anno al tema “L’arte di comunicare con il cuore” ispirato al Messaggio del Papa per la 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali “Parlare con il cuore. ‘Secondo verità nella carità’ (Ef 4,15)”.

“Anche il quotidiano di noi consacrate – spiega il Gruppo per il collegamento dell’Ov – si caratterizza per essere un ‘quotidiano comunicante’, una continua occasione per entrare in comunione e relazione con il Signore e con quanti incontriamo. I mezzi di comunicazione, in veloce e continua evoluzione, sono anche continui generatori di nuovi luoghi di relazioni da curare, luoghi nei quali siamo anche noi chiamate ad entrare con il ‘cuore’, come dice il Papa, con tutta la nostra persona, la nostra storia, la nostra fede”.

All’incontro, che si articolerà in tre giornate, scandite da momenti di preghiera, ascolto e condivisione, interverranno Cristina Vonzun (consacrata Ordo virginum della diocesi di Lugano, direttrice di Communicatio Ecclesiae e di Catholica settimanale del Corriere del Ticino, membro della Commissione per la comunicazione della Conferenza dei vescovi svizzeri) che relazionerà su “Donne consacrate nell’era della comunicazione digitale”, don Luigi Maria Epicoco (sacerdote della diocesi dell’Aquila, filosofo e scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense di Roma e all’Issr aquilano, direttore della residenza universitaria San Carlo Borromeo) che parlerà de “Le donne nella Bibbia: una comunicazione ‘altra’”, e Andrea Monda (giornalista e scrittore, direttore de L’Osservatore Romano) che si soffermerà su “Comunicare è narrare: a servizio della Chiesa in uscita di Papa Francesco”.

Previsti anche due momenti di conoscenza della realtà ecclesiale siciliana: una veglia di preghiera, il secondo giorno, incentrata sulla testimonianza di fede di quattro figure significative della Chiesa siciliana: sant’Agata vergine e martire, la beata Pina Suriano, il beato don Pino Puglisi e il beato Rosario Livatino; una tavola rotonda su “I linguaggi della cura”, con la testimonianza dei responsabili del Centro di accoglienza Padre Nostro di don Puglisi, della Comunità Speranza e Carità di fratel Biagio Conte, e della dottoressa Cristina Fazzi, in diretta dallo Zambia.

Ad accompagnare nella preghiera le consacrate, le donne in formazione, quelle interessate al carisma e i delegati presenti ad Enna saranno i vescovi Rosario Gisana (Piazza Armerina), Mario Russotto (Caltanissetta), Giuseppe Schillaci (Nicosia), Cesare Di Pietro (ausiliare Messina), Calogero Peri (Caltagirone), Giuseppe Marciante (Cefalù), Corrado Lorefice (Palermo) e Paolo Ricciardi (referente Cei per l’Ordo virginum).