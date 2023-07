Ue: Culture Moves Europe, la Commissione concede borse per la mobilità ad artisti e professionisti della cultura

A seguito del primo bando che offre borse di mobilità individuali, 1.802 artisti e professionisti della cultura hanno avuto l’opportunità di andare all’estero con Culture Moves Europe. Lo comunica la Commissione europea. “I candidati prescelti risiedono in uno dei 40 Paesi del programma Europa creativa e beneficeranno dei costi di viaggio e di soggiorno, nonché di fondi individuali per entrare in contatto e creare arte con altri artisti, partecipare all’apprendimento non formale o esplorare il ricco patrimonio culturale in un altro Paese del programma Europa creativa.

Margaritis Schinas, vicepresidente dell’Esecutivo, ha dichiarato: “Mi congratulo calorosamente con tutti coloro che sono stati selezionati e non vedo l’ora di conoscere i progetti che realizzeranno. La stragrande maggioranza delle domande che abbiamo ricevuto nell’ambito di questo bando proveniva dalle arti visive e dello spettacolo, seguite dal settore musicale. Vorrei anche fare un appello specifico agli altri settori, all’architettura, al patrimonio culturale, al design, al design della moda e alla traduzione letteraria: Culture Moves Europe è per tutti voi, per viaggiare, scambiare e creare l’arte e la cultura per cui l’Europa è famosa. E sono particolarmente felice che più di 130 artisti ucraini siano stati selezionati per una borsa di studio. Insieme, diamo forma a un’Europa in cui l’arte e la cultura sfidano la guerra e non conoscono limiti”.

Con un budget di 21 milioni di euro e attuato dal Goethe-Institut, Culture Moves Europe assegnerà 7.000 sovvenzioni ad artisti e professionisti della cultura, nonché a organizzazioni che desiderano offrire programmi di residenza per artisti, fino al 2025. I prossimi bandi per la mobilità individuale e per le residenze saranno lanciati a ottobre 2023.