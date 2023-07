Kosovo: il contingente italiano in missione Kfor dona un impianto fotovoltaico alla casa di accoglienza di Casa Umbra

(foto Ministero della Difesa)

I militari italiani, impiegati nel Rcw-Regional command west della missione Kfor in Kosovo, hanno donato negli scorsi giorni un sistema fotovoltaico per la produzione energetica alla casa di accoglienza Casa Umbra di Leskoc. La struttura sorge nella municipalità di Klina e accoglie 16 minori in affido, prendendosi cura di oltre 100 famiglie povere grazie al supporto di volontari provenienti dall’Italia. È organizzata sul modello di una fattoria, con laboratori di formazione e avviamento al lavoro per i giovani ed è sorta per rispondere alle esigenze sorte dopo la guerra del 1999, con il sostegno della Caritas Umbria e di altre realtà del mondo del no profit. La donazione del contingente italiano in missione Kfor, attualmente su base 9° Reggimento alpini, rientra nel programma di Cooperazione civile-militare. Presente alla cerimonia di consegna dell’impianto fotovoltaico il colonnello Mario Bozzi, comandante di Rcw, che ha ribadito il pieno supporto al settore sociale da parte dei militari italiani e ha sottolineato come la realizzazione dell’impianto energetico a zero impatto ambientale favorirà anche il contenimento dei costi sostenuti dall’associazione.