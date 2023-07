Diocesi: Acireale, concluso il corso di webdesign alla Città del Fanciullo

Si è concluso il corso webdesign, un programma di formazione teorico-pratica che ha permesso a dieci allievi di acquisire competenze fondamentali per la creazione di siti web. Il corso, organizzato dalla Fondazione Città del Fanciullo, guidata dal presidente, mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, è stato curato dagli esperti di Ephesto Web Agency. Durante le 40 ore di formazione intensiva, gli allievi hanno avuto l’opportunità di apprendere le nozioni di base del web design, esplorare le funzionalità di WordPress e sviluppare competenze pratiche nella creazione di siti web accattivanti ed efficaci. Gli esperti di Ephesto Web Agency hanno fornito una guida dettagliata, condividendo le loro conoscenze e le migliori pratiche del settore per aiutare gli allievi a raggiungere i loro obiettivi di apprendimento. Gli allievi hanno imparato a creare siti web funzionali, esteticamente piacevoli e ottimizzati per i motori di ricerca. Hanno acquisito competenze chiave nel design dell’interfaccia utente, nella gestione dei contenuti, nella scelta di temi e plugin adatti e nella personalizzazione delle funzionalità del sito. Inoltre, hanno avuto l’opportunità di sviluppare una comprensione solida dei principi del web design responsivo, garantendo che i siti web creati siano accessibili da dispositivi desktop e mobili.