Maltempo: Protezione civile, “pioggia e temporali al Nord. Allerta arancione in Lombardia, gialla in sette Regioni”

“La perturbazione presente sull’Europa occidentale tende a sfiorare le nostre Regioni settentrionali e, con il suo apporto di aria più fredda in quota, produrrà una forte instabilità favorendo precipitazioni temporalesche, a tratti anche di forte intensità”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, giovedì 13 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, su Emilia-Romagna e Liguria. Dal primo mattino di domani, inoltre, si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Friuli Venezia Giulia”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 13 luglio, allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Liguria, su gran parte del Piemonte e dell’Emilia-Romagna e sul restante territorio della Lombardia.