Riconoscimenti: Ufv di Madrid, Premio “Razón Abierta” 2023 al “Disf Educational” della Pontificia Università della Santa Croce

Giuseppe Tanzella-Nitti e Stefano Oliva, rispettivamente direttore e coordinatore della piattaforma digitale Disf Educational, attiva presso il Centro di ricerca interdisciplinare di scienza e fede della Pontificia Università della Santa Croce, sono stati insigniti di uno dei premi “Razón Abierta” 2023, promossi dall’Università Francisco de Vitoria (Ufv) di Madrid attraverso l’omonimo Istituto e in collaborazione con la Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger/Benedetto XVI.

Il riconoscimento, giunto alla sesta edizione, premia l’eccellenza nella ricerca e didattica, al fine di favorire l’integrazione tra le discipline e sottolineare l’importanza della “ragione aperta” promossa da Benedetto XVI.

Gli studi e le iniziative del Centro di ricerca Disf, da cui dipende la piattaforma Educational, hanno come principale finalità accrescere la formazione filosofico-umanistica di coloro che operano nel settore della ricerca scientifica, giovani laureati, ricercatori e studiosi, che desiderano arricchire i loro studi o la loro attività professionale in prospettiva interdisciplinare.

La piattaforma Disf Educational, in particolare, è concepita come un sussidio didattico e culturale per docenti e studenti delle Scuole Superiori. La sua finalità è fornire orientamento e documentazione a chi desideri affrontare alcune importanti tematiche che, per la loro natura e oggetto richiedono il contributo di più prospettive.

All’edizione di quest’anno dei “Premios Razón Abierta” hanno partecipato accademici di 15 Paesi, 63 istituzioni con candidature in 4 lingue. L’importo complessivo del premio è di 100.000 euro, suddidivisi in parti uguali tra quattro riconoscimenti, due per la categoria “ricercatori” e due per la categoria “docenti”.

Durante il processo di selezione, sono state valutate “la qualità accademica, l’originalità e soprattutto il contributo al dialogo interdisciplinare tra le diverse aree del sapere con le discipline umanistiche”, ha spiegato María Lacalle, direttrice dell’Istituto Razón Abierta.

Tra gli altri insigniti nell’edizione 2023, Anna Rowlands, professoressa alla Durham University, Simon Maria Kopf, docente di Teologia Fondamentale presso l’Iti Catholic University e ricercatore presso la Blackfriars Hall, Oxford, Juan Serrano Vicente, professore e ricercatore presso l’Ufv e direttore accademico di Europe Scholarships e della Ufv University Leadership School, e Carola Díaz de Lope-Díaz Molins, direttore esecutivo di Santander-Ufv Europe Scholarships e della School of Leadership University presso la Francisco de Vitoria University. Menzione d’onore per Elizabeth Newman, professoressa di Teologia all’Union Presbyterian Seminary Baptist House of Studies e alla Duke Divinity School. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo mese di ottobre.