Mutui prima casa: Banca Etica sostiene soci e clienti colpiti dall’aumento delle rate

Un pacchetto di misure di sostegno a favore delle persone socie e clienti che hanno un mutuo prima casa a tasso variabile e stanno fronteggiando le conseguenze dell’incremento progressivo e continuo del costo del denaro, deciso dalla Banca centrale europea nel corso degli ultimi mesi. A questa finalità, Banca Etica – prima e tuttora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica – ha deciso di destinare una cifra vicina al 10% dell’utile maturato nel 2022. “Il sostegno economico – viene spiegato in una nota – si tradurrà in una riduzione transitoria dello spread del tasso variabile con scadenza fissata dopo nove mensilità (salvo eventuale prolungamento), e la sua assegnazione risponderà a criteri di proporzionalità, costruiti a partire dai livelli di reddito certificati tramite il modello Isee dei richiedenti, in modo da favorire persone e nuclei con i redditi più bassi. Inoltre la misura prevede una riduzione raddoppiata dello spread premiante per le persone socie di Banca Etica, valorizzando così il principio di mutualità che sta alla base dell’idea di finanza etica e della forma cooperativa di Banca Etica”.

Analogamente, Fiare Banca Etica – ovvero l’emanazione del Gruppo Banca Etica nella Penisola iberica – interverrà a supporto di organizzazioni socie e clienti che hanno attivato finanziamenti per progetti di social housing. “In tal modo – viene precisato – verrà agevolata la restituzione del credito per operazioni che vanno a beneficio di decine di famiglie, ottenendo perciò una ricaduta positiva su centinaia di persone”.

Oltre ai sostegni citati, Banca Etica mette a disposizione un fondo di solidarietà allocato presso la Fondazione Finanza Etica per i soci che si trovano in una situazione strutturale di difficoltà, quale ad esempio la perdita del posto di lavoro o la permanenza prolungata in cassa integrazione.

Rispetto agli “interventi concordati di semplice diluizione dei tempi di pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile” ipotizzati negli ultimi giorni da istituzioni politiche e bancarie, “Banca Etica – afferma il vicedirettore generale, Riccardo Dugini – propone un intervento differente e più dirompente/disruptive, destinando una quota significativa del proprio utile alla riduzione del costo di restituzione per chi avrà determinati requisiti. Un intervento elaborato nel segno della mutualità e di una maggiore assunzione di responsabilità sociale collettiva, convinti come siamo che l’accesso al credito debba essere un diritto e che la finanza (tanto più se è ‘finanza etica’) debba operare al servizio delle comunità”. “Banca Etica – prosegue – decide dunque di alleggerire direttamente il peso accresciuto delle spese di mutuo prima casa delle persone socie e clienti, in Italia, e di finanziamento per alcune organizzazioni in Spagna, grazie a un pacchetto di misure di sostegno con il quale intendiamo compiere concretamente la nostra parte guardando a chi è più esposto agli effetti perversi dell’impennata inflazionistica, e senza compromettere una solidità della banca che è cresciuta negli anni, e rappresenta la migliore garanzia per continuare a contaminare il sistema coi nostri valori”. “Siamo quindi orgogliosi – conclude Dugini – di aver elaborato un modello di sostegni economici che – se replicato da altre banche con capacità finanziaria maggiore – potrebbe offrire sollievo a milioni di persone che stanno subendo l’impatto degli aumenti del costo del denaro stabiliti dalle banche centrali. E come Banca Etica ribadiamo in tal modo anche la visione di una finanza che misura e promuove l’impatto sociale positivo della propria azione”.

Le persone socie e clienti che vorranno accedere ai diversi strumenti di sostegno descritti potranno fare richiesta tramite una pagina Web dedicata sul sito di Banca Etica, oppure contattando Banca Etica e Fiare Banca Etica attraverso i normali canali di assistenza, per avere un accompagnamento specifico e un appuntamento con gli operatori di filiale o i consulenti di finanza etica sul territorio.