Ucraina: von der Leyen (Commissione Ue), sostegno a Kiev, soldi e armamenti. Russia responsabile di crimini di guerra

“Oggi ci impegneremo per la sicurezza a lungo termine e la prosperità economica dell’Ucraina all’interno della comunità euro-atlantica”: questo ha anticipato in un breve testo, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in riferimento ad una dichiarazione che oggi il G7 rilascerà. “Sin dal primo giorno dell’invasione” da parte della Russia, “l’Ue e i suoi partner del G7 si sono schierati fianco a fianco con l’Ucraina: abbiamo fornito al coraggioso popolo ucraino sostegno umanitario, sostanziale assistenza finanziaria, nonché armi e addestramento”, spiega la presidente, promettendo che l’Ue sarà un “partner fondamentale” nello sforzo per “sostenere la resistenza economica dell’Ucraina in modo che possa resistere all’aggressione della Russia”. Il sostegno dell’Ue significa anche che “continueremo a imporre costi alla Russia attraverso sanzioni”, dice ancora von der Leyen, “continueremo a ritenere la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra. E continueremo, attraverso il percorso di adesione dell’Ucraina, a sostenere i suoi ammirevoli sforzi di riforma”.