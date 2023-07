Anziani: Comunità di Sant’Egidio, domani a Roma e on line una conferenza stampa su “Emergenza caldo e allarme solitudine”

All’inizio di questa estate, segnata dalla tragedia che si è consumata nella Rsa “Casa per coniugi” di Milano, “la Comunità di Sant’Egidio fornirà alcuni dati sulla popolazione anziana nel nostro paese e lancerà alcune proposte urgenti per proteggere i più fragili e garantire condizioni di vita civili e dignitose. Riguardano la prima ondata di calore, che mette a rischio un gran numero di anziani, l’isolamento che si vive in tanti istituti, le difficoltà vissute da un grande numero di persone che vivono da sole e la necessità di far partire con urgenza la riforma, già approvata, che favorisce la cura e l’assistenza a casa propria”, viene spiegato in una nota diffusa oggi. “Verrà infine lanciato un appello a tutti i Comuni italiani di fronte all’emergenza ambientale che si sta aggravando a danno soprattutto dei più fragili”, conclude la nota. La conferenza stampa sul tema “Emergenza caldo e allarme solitudine” si terrà domani, giovedì 13 luglio, alle ore 11.30, nella Sala delle conferenze della Comunità di Sant’Egidio, a Roma, in via della Paglia 14B, ma è prevista anche la diretta streaming trasmessa su www. santegidio.org. Interverrà il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Saranno presenti anche alcuni anziani, testimoni di storie di isolamento sociale e impegnati nella solidarietà.