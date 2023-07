Diocesi: Mantova, sabato all’eremo della Ghisiola di Castiglione convegno “La liturgia dà forma alla comunità cristiana”

“La liturgia dà forma alla comunità cristiana”. Questo il tema al centro del convegno in programma sabato 15 luglio presso l’eremo della Ghisiola di Castiglione. Come viene spiegato dalla diocesi di Mantova in una nota, “il convegno, diretto soprattutto a quanti nelle unità pastorali hanno compiti di coordinamento liturgico, si pone l’obiettivo di mettere in azione il potenziale della liturgia per coglierne i dinamismi che contribuiscono a dare forma alla comunità cristiana. La giornata prevede un momento contenutistico ed uno più di carattere più laboratoriale”.

A partire dalle 9.30 interverranno mons. Marco Busca, vescovo di Mantova, don Massimiliano Cenzato, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, e don Paolo Gozzi, responsabile della sezione Canto&Musica dell’Ufficio liturgico diocesano.