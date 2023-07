Diocesi: Bologna, domani sera il card. Zuppi presiede una messa nel parco della chiesa delle Budrie per la Festa di Santa Clelia Barbieri

Nella serata di domani, giovedì 13 luglio, alle 20.30 nel parco della chiesa di Santa Maria delle Budrie di San Giovanni in Persiceto, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà una celebrazione eucaristica nella festa di Santa Clelia Barbieri. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

“Santa Clelia – affermano le Suore Minime dell’Addolorata da lei fondate – ha lasciato a tutti come eredità un profondo bisogno di Dio, un forte senso ecclesiale ed una concreta esigenza di condivisione con i più bisognosi. Si tratta di elementi che oggi si inseriscono nel cammino sinodale che la Chiesa sta compiendo. La spiritualità della Santa, semplice e immediata, attira ancora oggi numerosi pellegrini alle Budrie per consegnarle una preghiera o il bisogno di speranza e consolazione”.

Sempre domani, alle 18 nel parco di Casa Mantovani, il card. Zuppi interverrà all’incontro “Le parole della psichiatria e della salvezza” proposto dalla Fondazione “Don Ivo Silingardi – Nazareno onlus” e dal Festival internazionale delle abilità differenti.