Nicaragua: diocesi di Siuna, arrestato un sacerdote da Polizia di Ortega. Indagine Gallup, la Chiesa resta l’istituzione più credibile

Il sacerdote nicaraguense Fernando Israel Zamora Silva, cancelliere della diocesi di Siuna, che si trova nella zona caraibica del Nicaragua, è stato arrestato da agenti della Polizia nazionale, secondo la denuncia di alcune fonti ecclesiastiche, non confermata dalla Polizia nazionale. Il religioso è stato arrestato domenica sera dopo aver partecipato a una messa nella parrocchia di San Luis Gonzaga a Managua, presieduta dal card. Leopoldo Brenes, per l’insediamento del nuovo parroco. Il sacerdote arrestato era uno degli invitati.

La Fondazione per la libertà del Nicaragua, presieduta dal leader dell’opposizione Felix Maradiaga, oggi esiliato negli Usa, ha preso atto della notizia dell’arresto del sacerdote e ne ha chiesto il rilascio.

Nel frattempo, un nuovo sondaggio, commissionato dal media nicaraguense “Confidencial” a Gallup Costa Rica, rivela che la Chiesa cattolica è l’istituzione più credibile in Nicaragua, nonostante la dura persecuzione a cui è sottoposta. Il sondaggio mostra, infatti, che il 48% considera la Chiesa cattolica l’istituzione più credibile, mentre la presidenza ha solo il 26% di credibilità. Le personalità con le opinioni più favorevoli sono l’ex candidato alla presidenza Felix Maradiaga con il 48%, seguito dalla giornalista e attivista Cristiana Chamorro Barrios, con il 43%.