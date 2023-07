Streaming: novità Prime Video per la stagione 2023-24. Il ritorno di “Monterossi” con Bentivoglio, i progetti “No Activity”, “Antonia” e “Citadel. Diana”

(Foto: Prime Video)

“La nostra ossessione è il pubblico. Il nostro focus è investire in Italia, sviluppando contenuti locali con produttori piccoli e grandi”. È quanto rivela Marco Azzani, Country Managing Director di Prime Video Italia, in occasione della presentazione delle novità del colosso streaming per la stagione 2023-24. “Con l’offerta che abbiamo giochiamo una partita diversa rispetto a tutti gli altri, tra contenuti esclusivi originali come le grandi serie ‘Il Signore degli Anelli. Gli Anelli del Potere’ e ‘Citadel’ e le produzioni italiane come ‘LOL’, ‘The Bad Guy’ e ‘Citadel. Diana’ con Matilda De Angelis”. Oltre a questo, ha rimarcato Azzani, c’è il modello di Business: “Sulla nostra App abbiamo a disposizione oltre 40 canali di terze parti tra cui Paramount+, Discovery, MGM. Ciò è fondamentale per allargare l’offerta oltre i contenuti Prime. A questo si aggiunge anche lo Sport Live”.

Nell’incontro stampa condotto dall’attrice-comica Debora Villa a illustrare le principali novità della piattaforma è anche Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studios. Tra i progetti più attesi “No Activity. Niente da segnalare” con Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e Fabio Balsamo. È una serie comedy in 6 episodi – da un format australiano – giocata tra commissariato di polizia e mondo criminale, ovviamente in chiave esilarante. La regia è di Valerio Vestoso, la produzione Groenlandia.





Tra i nuovi progetti “Antonia”, dramedy in 6 puntate ideato da Chiara Martegiani (anche protagonista) e con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea. Dirige Chiara Malta. La serie mette a tema la patologia dell’endometriosi scandagliando il disagio femminile ma anche l’orizzonte maschile. Come evidenzia infatti Mastandrea: “Raccontiamo anche un maschio diverso, fragile. Chiedere scusa non indica una debolezza, ma semplicemente il mettersi in ascolto dell’altro”. La serie è targata Prime Video e Groenlandia.

Nella carrellata di novità in primo piano: “Everybody Loves Diamonds” (Wildside) di Gianluca Maria Tavarelli con Kim Rossi Stuart, “Sul più bello. La serie” (Eagle Pictures), “Costiera” (Lux Vide) e “Gigolò per caso” (Lucky Red).

Spazio anche per attesi ritorni: è il caso della serie “Monterossi”, crime dalle sfumature ironiche prodotta da Palomar e tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi. Il racconto delle (dis)avventure di un autore televisivo, Carlo Monterossi, che si ritrova suo malgrado a indagare su alcuni delitti. Protagonista è Fabrizio Bentivoglio che sottolinea: “Questa seconda stagione fa succedere qualcosa che nella prima non c’era. Supera la prima. È come per il teatro: si è ricreata una tale familiarità capace di generare valore aggiunto”. L’attore ha poi chiosato: “Robecchi ha dipinto Monterossi alla perfezione: come un vincente involontario innamorato dei perdenti”.