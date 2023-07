Argentina: Cea, oltre mille giovani saranno alla Gmg di Lisbona, accompagnati da quattro vescovi

Foto: Kady Kounta / GMG Lisbona 2023

La Pastorale giovanile della Conferenza episcopale argentina (Cea) ha comunicato che alla Gmg di Lisbona saranno presenti più di mille argentini, oltre a 50 volontari, alcuni dei quali stanno già operando sul posto. Tra le diocesi con il maggior numero di rappresentanti registrati, figurano Córdoba, Mendoza e San Isidro.

“La delegazione argentina sta preparando tre eventi affinché gli argentini possano riunirsi in diverse occasioni”, ha spiegato all’agenzia Aica Gonzalo Blanco, delegato nazionale della Pastorale giovanile per la Gmg. Uno di questi sarà la tradizionale messa per gli argentini, che sarà celebrata la mattina del 1° agosto nella parrocchia di São João de Brito, vicino al centro di Lisbona. La celebrazione sarà presieduta da mons. Raúl Pizarro, uno dei tre vescovi delegati dalla Pastorale giovanile argentina. Ci saranno anche quattro incontri di catechesi tenuti dai vescovi argentini che parteciperanno alla Gmg. Il 2 agosto sarà il vescovo di San Rafael, mons. Carlos María Domínguez, a tenere la catechesi; il 3 agosto sarà la volta di mons. Pizarro, vescovo ausiliare di San Isidro; il 4 agosto, in sedi diverse, toccherà a mons. José Vicente Conejero, vescovo di Formosa, e a mons. Eduardo García, di San Justo.