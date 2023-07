Alzheimer: nasce intergruppo parlamentare. Aima, “un piano di investimenti per colmare lacune”

“L’intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l’Alzheimer segna un punto di svolta per contrastare davvero la malattia di Alzheimer. Siamo pronti per lavorare insieme e a dare vita a un piano di investimenti concreto ed efficace che ci permetta di cogliere le nuove opportunità offerte dalle innovazioni terapeutiche”. Questo il commento di Patrizia Spadin, presidente di Aima – Associazione italiana malattia di Alzheimer, in occasione della conferenza di presentazione dei lavori dell’intergruppo di cui Aima fa parte e che si è svolta a Roma. “Abbiamo invocato per anni la necessità di un cambio di prospettiva da parte del Governo nei confronti dell’Alzheimer e delle demenze”, ha dichiarato Spadin. L’intergruppo parlamentare lanciato dall’onorevole Annarita Patriarca e dalla senatrice Beatrice Lorenzin rappresenta “il primo passo fondamentale in questa direzione”. “È fondamentale sviluppare immediatamente un piano di investimenti strutturali per colmare le lacune organizzative, infrastrutturali, di personale dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze e a cui collegare la pianificazione sanitaria. È necessario fornire un sostegno concreto al caregiver familiare e assicurare la formazione del caregiver professionale. È urgente connettere le nuove strutture disciplinate dal Pnrr con le esigenze specifiche di presa in carico e gestione di Alzheimer e demenze. Per raggiungere questi obiettivi serve innanzitutto un metodo e questo intergruppo, con il lavoro trasversale e la collaborazione con i Ministeri competenti, può dare fondamento al raggiungimento di questi risultati”.