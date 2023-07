Sport: Csi, i vincitori della terza tappa di “Tuttingioco” a Cuneo

(foto Csi)

È stata la squadra Camelot della parrocchia di San Rocco Castagnaretta ad alzare la coppa della terza tappa a Cuneo di “Tuttingioco”, il Torneo nazionale estivo degli oratori promosso da Fondazione Conad Ets insieme a Conad nord ovest e Csi-Centro sportivo italiano, nato per favorire l’inclusione e promuovere lo sport in tutte le fasce della popolazione, agevolando l’accesso di migliaia di ragazzi con limitata disponibilità economica. Oltre 300 i bambini e ragazzi impegnati nelle diverse attività guidate da animatori che hanno riservato particolare attenzione ai ragazzi con disabilità. “Siamo felici e soddisfatti dei risultati che stiamo realizzando grazie al progetto ‘Tuttingioco’. L’evento di Cuneo è stato una conferma di come inclusione, divertimento e sport siano gli elementi cardine di questo progetto”, ha commentato Vittorio Bosio, presidente del Csi, che ha presenziato la premiazione assieme a don Gabriele Mecca, assistente ecclesiastico del Comitato Csi di Cuneo.