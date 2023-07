Europa-America Latina: a Bruxelles forum di giovani e società civile “per un futuro sostenibile e inclusivo per entrambe le regioni”

Circa 250 rappresentanti dei giovani, della società civile e delle autorità locali dell’Ue e dell’America Latina e dei Caraibi si incontreranno il 13 e 14 luglio a Bruxelles per avviare discussioni in vista del vertice Ue-Celac (Stati dell’America Latina e dei Caraibi) su “come costruire un futuro sostenibile e inclusivo per entrambe le regioni durante il forum” che si terrà il 17 e 18 luglio e che vedrà protagonisti i rappresentanti degli Stati delle due regioni. La commissaria Ue per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, aprirà il Forum il 13 luglio, insieme al ministro degli Affari esteri della Spagna, José Manuel Albares (a nome della presidenza di turno Ue), e il ministro dell’uguaglianza razziale del Brasile, Anielle Franco.

Il forum prevede varie iniziative, fra cui il Business Forum e una “Giornata della gioventù” (13 luglio). “L’obiettivo generale del forum – spiega un comunicato della Commissione europea – è consentire uno scambio inclusivo tra i giovani, la società civile e le autorità locali su entrambe le sponde dell’Atlantico”. Le discussioni durante i due giorni si concentreranno su questioni come la coesione sociale e le disuguaglianze, l’istruzione, la salute, la cultura, il genere, i giovani, i diritti umani e la democrazia, l’economia sostenibile e inclusiva e le transizioni verdi e digitali. L’esito delle discussioni si concretizzerà in raccomandazioni concrete rivolte ai leader in vista del Vertice.