Austria: messe in montagna a contatto con la natura, le proposte estive delle diocesi del Paese alpino

Per questa estate in tutta l’Austria aumentano le funzioni religiose che saranno celebrate sulle montagne: da Feldkirch a Vienna, le diocesi offrono funzioni religiose all’aperto per poter vivere spiritualmente la natura. “Le cime delle montagne e i campanili delle chiese sono un simbolo del paesaggio della Stiria”, afferma il sito web della diocesi di Graz-Seckau. Le voci dei siti web e i post sui social media delle diocesi e delle arcidiocesi forniscono una panoramica esaustiva delle liturgie all’aperto, senza contare le esperienze spirituali di gruppi e associazioni ecclesiali. La diocesi di Innsbruck, in una doppia pagina nell’ultimo numero del giornale ecclesiastico “Tiroler Sonntag”, presenta 16 funzioni all’aperto a luglio, come la benedizione della croce in vetta sull’Hohen Bösring (16 luglio) e la messa in vetta del Patscherkofel (30 luglio). Nell’arcidiocesi di Salisburgo è previsto un momento forte il 9 settembre: verrà offerta un’escursione familiare ecumenica con una funzione religiosa nella campagna da Elixhausen al Sandkuchl, dove verrà celebrata anche una funzione ecumenica della Parola. Per la regione di confine austro-tedesca di Baviera, Salisburgo e Tirolo, il sito cattolico-protestante e sovraregionale www.bergspirituality.com propone offerte per escursionisti, alpinisti e amanti della natura. Sono coinvolte la diocesi di Innsbruck, l’arcidiocesi di Monaco e Frisinga, la Chiesa evangelica luterana in Baviera, l’arcidiocesi di Salisburgo, la diocesi di Augusta e l’Istituto cattolico per l’educazione nel Berchtesgadener Land. La diocesi di Graz-Seckau promuove le messe di montagna in Stiria, spesso con più indicazioni per la stessa giornata: nei paesaggi montani e alpini si può avere una visione della grandezza del creato “e – spesso lontano dal trambusto e dalla ricezione del cellulare – trovare la pace e un nuovo prospettiva sulla nostra vita”. Il 26 luglio, ad esempio, viene celebrata una messa nella chiesa alpina Maria Schnee e nella cappella Schrabach a Walchental.