Streaming: Prime Video, nella stagione 2023-24 tornano show comici, cinema e sport. In produzione la favola di Natale “Elf Me” con Lillo Petrolo

“È un film di fantasia che fa sognare. Il mio elfo è ‘scorretto’, ma si tratta di un titolo family per il Natale, anche un po’ commovente. Con quest’opera ci dimostriamo all’altezza di tanti titoli internazionali ricchi di effetti speciali”. Così Lillo Petrolo presentando “Elf me”, film di Natale targato Prime Video. È di una delle principali novità dell’offerta del colosso streaming per la prossima stagione. Come ha sottolineato Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studios, è un titolo pensato per le feste sull’onda del del progetto 2022 “LOL Xmas Special”. A produrre “Elf Me” insieme a Prime Video sono la Goon Films di Gabriele Mainetti e la Lucky Red di Andrea Occhipinti, alla regia il duo YouNuts!. Nel cast: Federico Ielapi, Claudio Santamaria, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti e Giorgio Pasotti. La storia racconta di un singolare elfo di Babbo Natale, Trip, che si imbatte nel preadolescente Elia, che vive un momento difficile: è perseguitato dai bulli a scuola e il negozio di giocattoli della madre è sul crinale del fallimento. Il loro sarà un incontro che potrebbe cambiare le cose.

In arrivo sul fronte film originali: “Il migliore dei mondi” di e con Maccio Capatonda – alla regia figurano anche Danilo Carlani e Alessio Dogana –, una produzione targata Lotus – Leone Film Group e Medusa Film; nel cast Pietro Sermonti e Martina Gatti. Ancora: “Pensati Sexy” (Fabula Pictures) di Michela Andreozzi e scritto da Daniela Delle Foglie, con protagonisti Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi e Angela Finocchiaro; “Addio al nubilato 2” (Minerva Pictures, Staragara Productions) di Francesco Apolloni con nel cast Laura Chiatti, Antonia Liskova e Chiara Francini; “Gli Addestratori” (Lucky Red) di Andrea Jublin, che vede protagonista ancora Lillo Petrolo insieme a Geppi Cucciari, Giovanni Vernia, Massimo De Lorenzo, Bianca Nappi, Anita Caprioli e Francesco Pannofino.

Tra le novità del catalogo Prime non possono mancare ovviamente gli show comici: “Amazing. Fabio De Luigi”, dove oltre al popolare attore troviamo Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono e Marco Mengoni; “Karaoke Night. Talenti Senza Vergogna” condotto dal cantante-produttore Dargen D’Amico e nel cast Claudia Gerini, Francesca Manzini e Pierpaolo Spollon; e “Prova Prova Sa Sa” stagione 2, comedy show condotto da Frank Matano che vede tra i performer Maria Di Biase, Aurora Leone, Francesco Mandelli e Lucia Ocone.

Infine lo sport. Al “Prime Video Presents” svelate alcune novità sui contenuti sportivi della piattaforma, in particolare i commentatori per la Uefa Champions League: stella dell’offerta è l’ex calciatore tedesco Miroslav Klose.