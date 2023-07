Diocesi: Faenza, consegnato ieri alla Comunità Papa Giovanni XXIII il Premio internazionale Paolo VI devoluto dal presidente Mattarella

(Foto: diocesi di Faenza-Modigliana)

Ieri, martedì 11 luglio, in episcopio a Faenza, si è tenuta la cerimonia di consegna della somma collegata al Premio internazionale Paolo VI, devoluta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insignito del riconoscimento lo scorso 29 maggio in Vaticano alla presenza di Papa Francesco, alla Comunità Giovanni XXIII di Rimini. Il Premio internazionale intitolato al Papa bresciano, promosso dall’Opera per l’educazione cristiana e dall’Istituto Paolo VI di Concesio, mette a disposizione del vincitore la somma di 100mila euro, somma che è stata consegnata al presidente della Comunità Giovanni XXIII, Matteo Fadda, dal presidente dell’Opera per l’educazione cristiana, Pier Paolo Camadini, e dal presidente dell’Istituto Paolo VI, don Angelo Maffeis.

Alla cerimonia sono intervenuti il vescovo di Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso, Simona Negruzzo, segretaria generale dell’Istituto Paolo VI, e Carlo Peroni, direttore generale dell’Opera per l’educazione cristiana. Al termine della cerimonia i partecipanti hanno visitato la sede faentina della Comunità, ad Albereto di Faenza, gravemente danneggiata dalle alluvioni che lo scorso maggio hanno colpito la Romagna.