Diocesi: Belluno, venerdì due incontri con Nello Scavo per la “Festa della comunicazione in montagna”

Sarà il giornalista Nello Scavo l’ospite della “Festa della comunicazione in montagna”, iniziativa proposta anche quest’anno dal settimanale diocesano di Belluno-Feltre, “L’amico del popolo”, in collaborazione con il quotidiano cattolico “Avvenire”. “Un appuntamento – spiegano dalla diocesi – proposto a rotazione in varie località della provincia di Belluno, con due finalità: ascoltare le testimonianze di chi lavora in ‘Avvenire’ a contatto con i protagonisti della vita nazionale e internazionale e, al tempo stesso, presentare la realtà delle Dolomiti bellunesi su un palcoscenico che, valicando i confini provinciali, può aiutare a far giungere più lontano la voce della montagna, illustrando le sue eccellenze, ma anche i suoi bisogni e le sue richieste”.

L’appuntamento è per venerdì 14 luglio: la giornata inizierà alle 10 nella nuova palestra di Sorriva, nel Comune di Sovramonte, con un incontro aperto a tutti, ma pensato in particolare per i collaboratori e i diffusori de “L’Amico del popolo”, per dare loro modo di conoscere da vicino la realtà di “Avvenire”. All’incontro parteciperà anche il vescovo Renato Marangoni, che al termine presiederà la celebrazione eucaristica nella vicina chiesa di Sorriva. Nel pomeriggio è previsto il trasferimento a Pedavena per visitare il Museo e la Fabbrica della Birreria Pedavena, un marchio storico che rappresenta anche una delle eccellenze produttive locali.

Un secondo incontro si terrà a Belluno, alle 20.30, nella sala teatro del centro Giovanni XXIII, dove Scavo proporrà a tutta la cittadinanza un’altra riflessione sulle realtà di cui in questi anni è stato testimone diretto, soprattutto sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo e poi in Ucraina.