Siria: Msf, “una vergogna il mancato rinnovo della risoluzione su ingresso aiuti umanitari”

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha rinnovato la risoluzione transfrontaliera (Unscr 2672) che garantisce la fornitura degli aiuti umanitari in Siria nord-occidentale. “È vergognoso che la risoluzione transfrontaliera non sia stata rinnovata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – afferma Sebastien Gay, capomissione di Medici senza frontiere per la Siria –. Le questioni politiche sono state anteposte alla vita di milioni di siriani che vivono in condizioni di precarietà inimmaginabili e che dipendono dagli aiuti internazionali, e ora la fornitura di questi aiuti essenziali è a rischio. Se non sarà risolto, questo mancato rinnovo contribuirà inevitabilmente ad isolare ancora di più la Siria nord-occidentale e ad interrompere l’erogazione di aiuti umanitari salvavita per la popolazione di questa regione. Esortiamo tutte le parti ad assumersi le loro responsabilità per garantire il diritto agli aiuti umanitari alla popolazione della Siria nord-occidentale e a rinnovare la risoluzione transfrontaliera con la massima urgenza”.