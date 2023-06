Salute e Ue: Roma, domani un dibattito ad Esperienza Europa “David Sassoli” con rappresentanti di istituzioni, università e ricerca

La tutela del diritto alla salute è una sfida che l’Europa non può fallire. Servono però gli strumenti giusti, a cominciare da regole aggiornate e condivise da tutti gli Stati membri. Alcuni passi sono stati già compiuti, come ad esempio la stesura da parte del Consiglio europeo, lo scorso 24 ottobre, degli elementi costitutivi dell’Unione europea della salute, attraverso il regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, il regolamento sull’ampliamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e il regolamento relativo a un quadro di emergenza inteso a conferire poteri supplementari all’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera). A tali tasselli si è aggiunta la recente proposta della Commissione sulla strategia europea del farmaco, che ha destato molti rilievi da diversi stakeholder in Italia e in altri Stati membri.

In questo contesto, la rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha promosso un dibattito domani, alle ore 10, presso Esperienza Europa “David Sassoli”, Piazza Venezia 6. Un’occasione importante per mettere al centro il confronto tra i rappresentati delle istituzioni europee, nazionali e locali, il mondo dell’università e della ricerca e dell’industria.

Dopo i saluti istituzionali di Carlo Corazza, rappresentante in Italia del Parlamento europeo, e Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia, e l’introduzione del ministro della Salute Orazio Schillaci e del rettore della Cattolica Franco Anelli, sono in programma due keynote speech di Sandra Gallina, direttore generale DG Sante della Commissione europea, Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali (Agenas).

Quindi una tavola rotonda con: Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova; Anna Bonfrisco e Fabio Massimo Castaldo, parlamentari europei, Nicoletta Luppi, vice presidente di Farmindustria, Marina Zanchi, direttore Agenzia esecutiva Salute e Digitale (Hadea); Antonio Gasbarrini, preside Facoltà di medicina e chirurgia della Cattolica; Brando Benifei, parlamentare europeo e capo delegazione Pd, e Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe.