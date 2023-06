Diocesi: Urbino, domani l’arcivescovo Salvucci presiede la messa al santuario del Sacro Cuore in occasione della solennità. Stasera la veglia animata dalla Fuci

Domani, venerdì 16 giugno, ricorre la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Nella diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in vado al santuario del Sacro Cuore di Gesù in Ca’ Staccolo, ad Urbino, ci si è preparati con un triduo dal 12 al 14 giugno, con preghiere animate da vari gruppi ecclesiali. Oggi, giovedì 15 giugno, alle 21, è in programma una veglia animata dalla Fuci.

Domani, venerdì 16 giugno, alle 16.30 i fedeli si ritroveranno in piazza Elisabetta Gonzaga, per dar vita, a partire dalle 17, alla processione verso il santuario. Alle 18 la santa messa presso il santuario del Sacro Cuore di Gesù presieduta dall’arcivescovo Sandro Salvucci.