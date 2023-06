Giornata del Rifugiato: diocesi Andria, tre giorni di iniziative tra spettacoli, bici e degustazioni

In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2023, la Comunità Migrantesliberi, in collaborazione con il Comune di Andria (ente capofila del Progetto Sai), la Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” e l’Ufficio Migrantes della diocesi di Andria, ha programmato diversi momenti di condivisione in chiave culturale, sociale e culinaria.

Il primo dal titolo “Speranza e Solidarietà per un mondo più accogliente” si svolgerà venerdì 16 giugno 2023, alle 18.30, in piazza Murri, per una biciclettata aperta a tutta cittadinanza e alla Pubblica Amministrazione. Sosta presso la sede SAI di via Lagnone S. Croce, 279, per visitare il bene confiscato alla criminalità organizzata intitolato al magistrato Rosario Livatino (1952-1990), vittima della mafia. Martedì 20 giugno, alle 17, nella stessa sede, open day con degustazione di piatti tipici dal mondo e condivisione di alcuni racconti di vita. Infine, venerdì 23 giugno, alle 21, nella Casa Accoglienza “S.M. Goretti” della diocesi, va in scena lo spettacolo “ISMAEL, il viaggio dalla Siria”. Monologo di teatro contemporaneo di Massimigliano Frateschi, ispirato alla storia vera di Adnan, un ragazzo scappato dalla Siria e tutt’ora rifugiato in qualche parte d’Europa. “Ismael è un ragazzo iperattivo, sempre sorridente nonostante il bagaglio emotivo del suo viaggio. Ha imparato la lingua italiana e le preghiere quando era bambino, insegnateli dalla madre, ormai scomparsa e che premeditava la fuga di suo figlio in un altro paese sin dalla nascita. Quando Ismael arriva all’ufficio Immigrazione, dopo aver attraversato due deserti, sei nazioni e aver perso le tracce del fratello maggiore, scomparso durante una loro permanenza in un carcere, si commuove e con sarcasmo e ironia ci racconta la sua storia”.