Romania: mons. Ioan-Calin Bot nuovo vescovo dell’eparchia greco-cattolica di Lugoj

Mons. Ioan-Calin Bot, finora vescovo amministratore dell’eparchia greco-cattolica romena di Lugoj, è stato trasferito alla sede titolare dell’Eparchia di Lugoj e farà il suo ingresso il 20 luglio, informa un comunicato dell’eparchia. Il trasferimento è stato deciso dal card. Lucian Mureșan, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica romena, con il consenso del Sinodo dei vescovi greco-cattolici romeni, e dopo essere stata informata la Sede apostolica. Mons. Bot, cinquantadue anni, è originario dall’eparchia di Cluj-Gherla e ha conseguito la licenza in teologia presso l’Università Babeş Bolyai di Cluj-Napoca, e licenza in teologia spirituale a Roma, presso l’Università Gregoriana. Dopo l’ordinazione nel 1995, è stato direttore educativo e poi rettore del seminario teologico greco-cattolico di Cluj-Gherla. Nel 2020 è stato nominato vescovo ausiliare di Lugoj, e dopo la morte del vescovo eparchiale, mons. Alexandru Mesian, fu amministratore dell’eparchia. Mons. Bot è l’undicesimo vescovo alla guida dell’eparchia greco-cattolica di Lugoj, che quest’anno compie 170 anni dalla creazione, con la bolla “Apostolicum Ministerium” di Pio IX (del 26 novembre 1853). Tra i suoi predecessori alla guida dell’eparchia ci sono due beati, i vescovi Valeriu Traian Frentiu e Ioan Balan, morti martiri nelle prigioni comuniste e beatificati da Papa Francesco nel 2019. L’Eparchia di Lugoj copre il sud-ovest della Romania ed è organizzata in dodici decanati.