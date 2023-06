Diocesi: Pistoia, nel fine settimana festa per i 20 anni di presenza delle Fraternità evangeliche di Gerusalemme

Saranno tre giorni di festa quelli in programma nel fine settimana prossimo nella chiesa di San Bartolomeo, a Pistoia, per il ventennale di presenza in città delle Fraternità evangeliche di Gerusalemme. “Fu infatti nel 2003 che – viene ricordato in una articolo del settimanale diocesano ‘La vita’ – alcuni laici sentirono il desiderio di condividere con i monaci, l’itinerario spirituale proposto dal Libro di vita scritto dal fondatore Pierre Marie Delfieux”.

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 16 giugno, in occasione della solennità del Sacro Cuore: alle 21 fra Francesco e fra Leonardo pronunceranno i loro impegni monastici durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli.

Nel pomeriggio di sabato 17, poi, dalle 15.45 si terrà un pomeriggio di vicendevole ascolto e di fraternità rivolto in particolare alle aggregazioni laicali del centro storico. “Ogni aggregazione – spiegano dal settimanale diocesano – potrà portare la propria testimonianza sulla missione affidatale dal Signore. L’auspicio è che questo incontro contribuisca ad aumentare la conoscenza reciproca, la comunione e prendendo sempre più consapevolezza – come dice Papa Francesco – che la complementarietà dei diversi carismi possa accrescere in tutti il desiderio di camminare insieme”. All’incontro interverranno padre Giordano Maria Favillini, fondatore della Fraternità apostolica di Pistoia, padre Antoine Emmanuel, priore della Fraternità monastica di Gerusalemme di Firenze, don Ugo Feraci, parroco del centro storico, e don Diego Pancaldo, delegato vescovile per le Aggregazioni laicali.

Nel corso della celebrazione eucaristica in programma domenica 18, alle 10, i membri delle Fraternità evangeliche pronunceranno il loro impegno di appartenenza.