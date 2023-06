Papa al Gemelli: diffuse le prime foto, saluta i piccoli malati del reparto di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile

(Foto Vatican Media)

Papa Francesco oggi si è recato al reparto di oncologia del Policlinico Gemelli per salutare i piccoli malati, che durante la sua degenza gli hanno fatto pervenire disegni colorati e messaggi di incoraggiamento per una pronta guarigione. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede, che ha diffuso le immagini dell’incontro, svoltosi nel Reparto di Oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile al decimo piano dell’ospedale romano. Dalle immagini, il Pontefice, sulla sedia a rotelle, appare in buona forma, in attesa della dimissione – prevista “nei prossimi giorni”, come aveva annunciato ieri il direttore della Sala Stampa della Santa Sede – da quello che Giovanni Paolo II ha ribattezzato “il Vaticano terzo”. Quelle diffuse oggi sono le prime immagini del Santo Padre durante il suo terzo ricovero al Gemelli, incominciato il 7 giugno per l’intervento chirurgico programmato all’addome.