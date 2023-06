Diocesi: Pinerolo, nel fine settimana torna il Festival della fraternità

Si svolgerà nel fine settimana del 17 e 18 giugno la terza edizione del “Festival della fraternità” organizzata dal Centro missionario diocesano di Pinerolo sul tema “Fraternità è cura”. Due momenti i momenti in programma: si inizia nella serata di sabato quando alle 21, presso il Teatro Incontro si terrà il concerto “Una cascata di note per il Benin” con il gruppo musicale “Artefede”. L’evento sarà introdotto da Elisa Zaccagna, giovane pinerolese componente dell’équipe del Centro missionario diocesano, che da quasi tre anni vive in Benin: “In Italia per poche settimane – viene spiegato in una nota –, presenterà la sua scelta radicale e farà conoscere vari aspetti della vita africana”, realtà nella quale “ha scelto di mettere concretamente in pratica la fraternità”.

Domenica 18, alle 18.30 in cattedrale, il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, presiederà la “Messa della fraternità” animata dal coro “Laudato si’”. “Un momento di preghiera – conclude la nota – per contribuire alla costruzione di una società giusta e di una pace solida e duratura, che si realizza anche partendo dall’impegno personale di ogni giorno in scelte e in pratiche di dialogo e perdono: in una parola di fratellanza”.