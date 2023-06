Oratori: Università Cattolica, un corso di alta formazione per educatori e coordinatori

Si intitola “La qualità dell’educare negli oratori” il corso di alta formazione per educatori e coordinatori di oratorio promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sono 12 i moduli e spaziano da “Pastorale ed educazione” alle “nuove sfide dell’oratorio”, passando per la “progettualità pedagogica”.

“In un contesto in profonda trasformazione gli oratori, per poter mantenere la loro vitalità e significatività hanno bisogno di essere espressione di comunità ecclesiali vitali – si legge nella presentazione -; c’è un forte bisogno che la progettualità educativa e l’azione quotidiana sia supportata oltre che da figure volontarie anche da persone professionalmente preparate che agiscano in stretto raccordo e sotto la guida del parroco e in sintonia con il progetto educativo della comunità ecclesiale. È per rispondere a questa domanda che viene proposto il corso di alta formazione dedicato alla qualità dell’educazione negli oratori”.

Tre gli obiettivi indicati: qualificare la preparazione degli educatori e dei coordinatori che operano nelle realtà oratoriali; accrescere nelle persone impegnate educativamente in oratorio la consapevolezza della peculiarità pastorale e pedagogica di questa realtà; preparare la formazione di figure educative capaci di costruire interventi e coordinare progetti all’ interno dell’oratorio.