Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime del naufragio in Grecia

“Profondamente rattristato nell’apprendere del naufragio sulle coste della Grecia, con la sua devastante perdita di vite”, il Papa “offre le sue sentite preghiere per i molti migranti che sono morti, per i loro cari e per quanti sono stati traumatizzati da questa tragedia”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato dal Papa, tramite il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, al nunzio apostolico in Grecia, mons. Jan Romeo Pawloski. “Sui sopravvissuti e su coloro che prestano ad essi cura e soccorso, e sul personale d’emergenza”, il Santo Padre invoca “i doni divini della forza, della perseveranza e della speranza”.