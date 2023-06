Gmg Lisbona: mons. Ravelli in visita al Comitato organizzatore locale

Visita, ieri, di mons. Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, alla sede del Comitato organizzatore locale (Col) della Giornata mondiale della gioventù Lisbona 2023. Ad accoglierlo mons. Américo Aguiar, presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023, che lo ha ringraziato per la sua collaborazione in un ambito così delicato della Gmg come quello di garantire “l’equilibrio delle questioni liturgiche”. La visita, riferisce il sito ufficiale della Gmg, è iniziata con lo scoprimento di una targa commemorativa che ha preceduto la celebrazione della messa. Durante l’omelia, mons. Ravelli ha ricordato che “la legge di Gesù è esigente e che dobbiamo accettarla completamente e con un senso di impegno per essere gioiosi”. Ha anche sottolineato che “dobbiamo lasciare la nostra zona di comfort, come ci chiede Gesù, per seguirlo, affinché vivendo le sue beatitudini possiamo trovare nel nostro cuore la piena gioia di vivere”.